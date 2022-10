Durante la commemorazione del settantottesimo anniversario degli eccidi nazifascisti di Monte Sole, la sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi, presidente del Pd, si è tagliata una ciocca di capelli in solidarietà delle donne iraniane. “Dopo la morte, due settimane fa, della 22enne Mahsa Amini – uccisa a Teheran dopo l’arresto da parte della ‘polizia della morale’ perché portava il velo in modo ‘inappropriato’, non possiamo restare in silenzio”, ha scritto il Comune, invitando anche altri a tagliarsi una ciocca e a depositarla dentro ad una cesta posizionata davanti al Sacrario dei caduti.

Poco prima del gesto del taglio dei capelli la platea ha osservato un minuto di silenzio sollevando una foto di Masha Amini: “Vogliamo – ha detto Valentina Cuppi – dare un segno forte di sostegno alle donne iraniane e al popolo iraniano che si stanno battendo per la propria libertà e per i propri diritti”.