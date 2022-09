Sono trascorsi due mesi e mezzo dall’annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Da quel momento un fiume di pettegolezzi ha travolto una delle coppie più amate dagli italiani. Tra questi, anche il gossip sul presunto amante che Ilary Blasi avrebbe avuto mentre era sposata con Totti. Si tratterebbe (il condizionale è d’obbligo) di Cristiano Iovino, personal trainer e influencer che si muove frequentemente tra Roma e Milano. Proprio nel capoluogo lombardo, dove Blasi lavora con la conduzione dell’Isola dei Famosi, sarebbe scoccata la scintilla. Adesso la sorella del trainer, Veronica, ha rotto il silenzio e a DiPiù ha raccontato com’è cambiata la vita di Cristiano da quando il suo nome ha riempito le pagine di cronaca rosa. “Cristiano mi ha detto: ‘Veronica, non so che dirti, sono davvero provato. Soffro parecchio la situazione che si è creata perché mi sento bersagliato e lo sai che non me lo merito. Roma è piena di matti e andare in giro è diventato pericoloso per me‘”. Poi la ragazza ha aggiunto: “Da quando è stato indicato come la causa della fine del matrimonio tra Totti e Ilary, mio fratello ha paura ad andare in giro in Italia. È tornato per pochi giorni e poi, visto quello che stava accadendo intorno al suo nome, è ripartito“, queste le sue parole riportate anche dal Messaggero.

Veronica infine ha concluso: “La presunta relazione con Ilary Blasi? A me Cristiano non ha confermato nulla, mi ha solo detto che per questa storia che lo ha coinvolto è provato. Non vive più. Ripercussioni a livello lavorativo non ne ha avute. Anzi, finire al centro di una storia del genere gli ha fatto un po’ di pubblicità. È a livello personale che sta soffrendo. A nessuno fa piacere essere indicato come un rovina famiglie, tantomeno a lui. Soprattutto perché è una persona perbene, un grande lavoratore. Da un po’ non si fa vedere a Roma, preferisce stare a Milano o all’estero”. Solo qualche giorno fa, Iovino aveva rotto il silenzio con una nota stampa molto chiara: “In merito agli articoli diffusi negli ultimi giorni dagli organi di stampa, il signor Cristiano Iovino invita tutti gli operatori dell’informazione a non dare credito alcuno a chi lo addita, mediante ricostruzioni false e strumentali, come protagonista di vicende delle quali è del tutto estraneo. Precisa di conoscere la signora Blasi meramente in quanto amica di conoscenti comuni, tra i quali la sua agente Graziella Lopedota”.

Intanto spuntano nuovi dettagli sulla separazione tra l’ex capitano giallorosso e la nota conduttrice Mediaset. Stando a quanto riportato dal Corriere, Ilary Blasi, per firmare una consensuale, avrebbe chiesto 20.000 euro al mese per sé e 17.500 per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel, per un totale di 37 mila e 500 euro. Il Pupone invece le avrebbe proposto zero euro per lei (dal momento che guadagna molto bene) e 7.000 mensili per i ragazzi. Inoltre lei avrebbe incaricato il legale rappresentante di recuperare le borse che Totti le avrebbe preso dopo la vicenda dei Rolex. L’avvocato della conduttrice, Alessandro Simone, avrebbe presentato infatti un’azione di reintegrazione a difesa del possesso con lo scopo di avere indietro le collezioni di borse della sua assistita. Parliamo di marchi del calibro di Gucci, Chanel e Dior. Cifre stellari, sulle quali l’accordo sembra sempre più lontano.