Stava procedendo a velocità sostenuta con la sua Audi A4 lungo i Bastioni di Porta Volta a Milano quando è scattato l’alt dei carabinieri: i militari lo hanno fermato e sottoposto all’alcoltest, da cui è emerso che aveva un tasso alcolemico più che doppio rispetto al limite consentito per legge. Non solo. Al momento, guidava anche sprovvisto di patente. Per questo, come riferisce Il Giorno che dà la notizia, è stato multato un noto conduttore radiofonico di 53 anni, la cui identità non è stata resa nota. Per lui, oltre alla denuncia a piede libero per guida in stato ebbrezza e a un’ammenda che può variare da un minimo di 800 a un massimo di 3.200 euro, è scattata anche la sanzione amministrativa della sospensione della patente.