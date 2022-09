Nella prima puntata della nuova stagione di ‘Striscia la notizia – la voce dell’intransigenza‘ il ‘veterano’ Valerio Staffelli – alla 27esima edizione come inviato del tg satirico di Antonio Ricci – ha provato a consegnare un Tapiro d’oro gigante al Partito Democratico, all’indomani della sconfitta elettorale. “Signor Letta, venga a prendere il tapiro, venite signori del Pd che avete fatto di tutto per far vincere Giorgia Meloni” e “Letta, hasta la sconfitta siempre!”, ha urlato invano Staffelli davanti alla sede deserta del Pd, da lui ribattezzato ‘Partito Depresso‘. Quindi ha continuato: “Mi è partito con gli occhi della tigre e adesso mi finisce con il muso da Tapiro”. Ma alla fine, Valerio Staffelli ha dovuto arrendersi, non c’è stato modo di consegnare il mega-tapiro: “Affidiamo questo tapiro e il PD a San Nazzareno. San Nazzareno pensaci tu. Saranno già andati via tutti, non c’è più nessuno”, ha concluso terminando il servizio.