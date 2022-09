“Triste”, “squallida”. Sono questi gli aggettivi più utilizzati sui social per descrivere l’uscita di Ivan Zazzaroni indirizzata alla collega Claudia Mercurio in chiusura della trasmissione Il bello del calcio sull’emittente televisiva TeleVomero. Il conduttore tv e direttore del Corriere dello Sport, infatti, nel salutare il pubblico e gli ospiti in studio si è lasciato sfuggire parole decisamente fuori luogo nei confronti della Mercurio: “Io ringrazio te, che sei cresciuta tantissimo, anche davanti”. La diretta interessata è apparsa comprensibilmente stupita da questa affermazione, ed è riuscita a dire solo: “In che senso?”. Zazzaroni a questo punto ha fatto di peggio. Invece che lasciar cadere nel vuoto quelle parole decisamente evitabili, ha rincarato la dose indicando il seno di Claudia Mercurio e aggiungendo: “Eh, mamma mia”. La collega colta di sprovvista ha osservato: “Ma che dici?”.

I COMMENTI DEI SOCIAL – Questo imbarazzante momento di tv è rimbalzato anche sui social. C’è chi su Twitter ha commentato con queste parole: “Ieri sera Ivan Zazzaroni direttore del secondo giornale sportivo più letto d’Italia ha pensato bene di chiudere una trasmissione televisiva locale rivolgendosi così alla collega giornalista. Posso dire? Che squallore!”, “Si conferma un personaggio pessimo” ha scritto qualcun altro. Tra i commenti spunta anche quello di Elena Morali. La showgirl de La pupa e il secchione e L’isola dei famosi ha voluto dire la sua commentando così: “Io nello sport non ho mai voluto lavorarci per quello, la donna è oggetto e basta, deprimente, molto deprimente. Complimenti a Zazzaroni, che a differenza della collega non è cresciuto”. E ancora, c’è chi ha “cinguettato”: “Zazzaroni sei veramente di una bassezza incredibile. Tutt’ora non mi spiego com’è possibile che tu sia il direttore di un giornale”. Insomma, parole che vengono condannate all’unanimità.

IL PRECEDENTE A “BALLANDO CON LE STELLE” – Questa non è la prima volta che Ivan Zazzaroni viene attaccato per commenti sessisti. Già nel 2020 a Ballando con le stelle Anastasia Kuzmina aveva lamentato il fatto che il giurato avesse usato parole offensive nei suoi confronti. In quell’occasione la ballerina aveva spiegato che più di una volta le donne erano state oggetto di atteggiamenti ben diversi rispetto a quelli riservati ai colleghi uomini all’interno del programma di Rai 1. “Sono un po’ stanca dei commenti offensivi nei confronti di noi ballerine. Penso che i ballerini maschi a Ballando vengono trattati leggermente meglio” si era sfogata la danzatrice.