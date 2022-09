Alec Baldwin potrebbe essere incriminato in seguito all’incidente sul set del film Rust, che lo scorso 21 ottobre ha causato la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins e il ferimento del regista Joel Souza. A renderlo noto è la procura della Contea di Santa Fe in una richiesta di ulteriori finanziamenti che si renderebbero necessari nel caso in cui la procura dovesse decidere che ci sono tutti gli elementi utili per andare a processo.

La procuratrice Mary Carmack-Altwies fa sapere: “Uno dei possibili imputati è il celebre attore cinematografico Alec Baldwin“. Con lui anche altre tre persone. Non si è ancora stabilita la necessità di arrivare alle incriminazioni: ora si aspetta il rapporto finale dell’inchiesta, atteso a breve, “tra poche settimane se non giorni”. Nel frattempo Luke Nikas, avvocato di Baldwin, ha chiarito: “Ci hanno detto che è prematuro discutere il caso e devono avere lo spazio di lavorare senza illazioni infondate e pettegolezzi”.

Quel che è certo è che la tragedia sul set del film Rust ha segnato in maniera indelebile la vita di Alec Baldwin. L’attore fece partire accidentalmente un colpo di pistola, che credeva caricata a salve. Un gesto costato la vita alla direttrice della fotografia. La star ha sempre sostenuto di non aver mai premuto il grilletto e che il colpo sarebbe partito accidentalmente. A smentirlo però è stato l’Fbi, che in una perizia inviata agli inquirenti aveva spiegato che l’arma non avrebbe mai potuto esplodere il colpo senza che il grilletto fosse premuto.

Da quel 21 ottobre la sua vita non è stata più la stessa. Recentemente l’attore ha confessato alla CNN che, com’è facile immaginare, anche dal punto di vista professionale la situazione per lui è precipitata. “Dalla morte di Halyna Hutchins mi hanno allontanato dalla produzione di cinque film importanti”, ha rivelato il 64enne, “Se non avessi avuto mia moglie, non so dove sarei in questo momento”. E proprio l’amore della sua famiglia è quel che gli sta dando la forza di attraversare questa tempesta la cui fine sembra ancora lontana. In mezzo a tanto dolore, però, la vita sa sempre come farsi largo e donare speranza. Pochi giorni fa, infatti, Baldwin è diventato nuovamente papà. La moglie Hilaria ha dato alla luce il loro settimo figlio: si tratta di una bambina, Ilaria Catalina Irena, nata lo scorso 22 settembre. “Il nostro piccolo sogno” hanno affermato i genitori nel presentare sui social l’ultima arrivata in casa Baldwin.