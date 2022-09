Giuseppe Cruciani contro Damiano David e Francesca Michelin. Dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche, molti artisti hanno espresso il proprio parere. Tra questi, il frontman dei Maneskin e la cantautrice veneta, che si sono detti amareggiati dalla vittoria della Meloni. Damiano ha espresso il suo disappunto attraverso una storia Instagram: “Oggi è un giorno triste per il mio Paese”; mentre la conduttrice di X Factor ha affidato il proprio pensiero a un breve tweet: “Oggi inizia la resistenza. Buongiorno a tutt*”. Prese di posizione che il giornalista ha criticato aspramente. “Damiano dei Maneskin oggi è un giorno triste per te non per il Paese, porca put**na. Chi ca**o sei? Non sei il portavoce degli italiani”, ha tuonato. Poi si è rivolto a Michelin: “Francesca Michelin ma quale resistenza a quale ca**o di cosa? Gli italiano hanno votato democraticamente, non rompere il ca**o e fai il tuo mestiere”.

oggi inizia la resistenza. buongiorno a tuttз — Francesca Michielin (@francescacheeks) September 26, 2022