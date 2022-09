“Ecco finalmente ho tolto il port che mi ha accompagnato per più di 4 anni e mezzo“. Carolyn Smith annuncia con gioia, e come potrebbe essere diversamente, la fine di una lunga parte della suo percorso oncologico. Lo fa con un post su Instagram. Un post coraggioso che ha l’obiettivo di sensibilizzare e di dare speranza a chi si trova ad affrontare una realtà come questa. “Ultime due foto, se non volete guardare, è l’amica che mi ha aiutato il mio percorso oncologico. Mi sono affezionata ma devo ammettere che non mi dispiace che faccio questa separazione in comune. Già è tutta l’estate che sto facendo pulizia nella mia vita… Bruciando carte vecchie e eliminando le persone tossiche. Quanto mi sento meglio. Ma questo è un’altra storia che vi racconto fra poco. Devo stare attenta a non fare sforzi con la destra. Giorno 3 ottobre tolgo i punti così sono pronta per @ballandoconlestelle. Fra due mesi affrontiamo il risultato del PET e TAC. Così vediamo se devo fare qualche trattamento o no. Odio non sapere se sono ancora in cura o no. Ma anche questo affrontiamo a novembre! Devo concertarmi per Ballando. Fra poco riprendendo l’attività social che per scelta ho fatto un po’ di vacanza per pensare alla mia vita e famigliari”. Insomma, come sempre la presidentessa di giuria di Ballando con le Stelle mostra di essere una donna da seguire, per tante ragioni. Forza Carolyn!