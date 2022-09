Anna Tatangelo cantava: “Quando due si lasciano […] scrivi mille lettere, segreti che nessuno leggerà”. Nel caso di Wanda Nara e Mauro Icardi invece di segreto c’è ben poco visto che ci danno l’onore (non richiesto) di leggere tutti i fatti loro. Sono passati solo pochi giorni dall’annuncio della separazione, ma raccapezzarsi in mezzo agli ultimi avvenimenti, rigorosamente social, che li riguardano è come affrontare la famigerata nebbia in Val Padana dei tempi d’oro: si va a tentoni sperando di uscirne vivi.

Nelle scorse ore, infatti, l’ex capitano dell’Inter ha pubblicato le conversazioni private avute con la sua ex moglie. I toni non sono dei più distesi, ma quel che fa venire voglia di lanciare il pc e lo smartphone dalla finestra per non volerne sapere più nulla è che poco dopo sembra essere scoppiata la pace. Sono seri o ci stanno sonoramente prendendo in giro?

“Sei single, o dici di esserlo, ma sei tossica”, ha scritto Icardi pubblicando il primo di tanti screenshot delle conversazioni avute con la Nara. Poi il calciatore del Galatasaray ha mostrato un altro stralcio del loro botta e risposta: Wanda gli ha chiesto dove fosse e come mai fosse uscito invece di dormire con il bambino. “Adesso vuoi gestire la mia vita anche da separati?” ha domandato lui, “Perché sei un bugiardo, da sposato e da single“, ha tuonato la procuratrice, “Siamo uguali” è stata invece la risposta di Icardi. Il ping pong via WhatsApp è proseguito con Wanda Nara che ha scritto: “Non me lo vuoi dire? Ok, peggio per te”, e il calciatore ha ribadito: “Quanto sei tossica!”.

Fin qui, seppur con grande imbarazzo, verrebbe semplicemente da pensare che si tratta della rabbia che segue la separazione tra due persone. Peccato che poco dopo Icardi, che nel frattempo ha rimosso alcune di queste stories, abbia pubblicato la foto di una videochiamata con Wanda Nara, anche questa poi eliminata, scrivendo: “Ti amo Toxi”. In una delle ultime stories Mauro manda un bacino alla ex (o presunta tale, a questo punto il dubbio è legittimo) con tanto di tag. L’ultimo anno ci ha già messo duramente alla prova con la farsa che ha visto protagonisti Alex Belli e Delia Duran, e ci vorrà del tempo per rimuovere dagli occhi il ricordo dei loro siparietti a favore di telecamera. L’ultima cosa di cui sentiamo il bisogno è un’altra soap opera trash, questa volta recitata in spagnolo. Di telenovele iberiche mediocri ne abbiamo già a iosa, non è il caso di infliggerci questa ennesima sofferenza così.