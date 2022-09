Karina Cascella attraverso il suo profilo Instagram ha deciso di dire la sua su una delle concorrenti più chiacchierate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip: Elenoire Ferruzzi. Se siete appassionati del reality, sarete a conoscenza di quello che è successo negli ultimi giorni. Elenoire è convinta che il malumore di Luca Salatino non sia dovuto alla mancanza della fidanzata ma, al contrario, ad un’infatuazione che il ragazzo starebbe provando nei suoi confronti. Al contrario, l’ex tronista, ha da subito voluto precisare di aver vissuto tutto come uno scherzo e di non provare proprio nulla. Ferruzzi prontamente ha deciso di replicare a queste dichiarazioni: “Sono sicura di ciò che dico, tu mi cecavi con gli occhi. Tu hai visto la clip e ti sei vergognato, come fanno tutti”. Gli animi all’interno della casa non tendono a placarsi e i telespettatori sui social hanno iniziato da subito a prendere una posizione. E tra loro, per l’appunto, anche Karina Cascella. Ecco cosa ha dichiarato l’ex opinionista di Maria De Filippi: “Il fatto che sia trans non le dà il diritto di provarci con un ragazzo fidanzato, che se l’avesse fatto una ragazza etero, a quest’ora l’avrebbero già crocifissa, moralismo finto, come sempre ai massimi livelli”. E ancora: “Lei sta strumentalizzando il suo orientamento sessuale, cercando di passare da vittima, ogni volta”. Non solo: “Dopo Salatino era già a sbaciucchiare la schiena di un altro. Che se fosse stata una ragazza qualcunque, sapete come l’avrebbero etichettata, vero? Una zocco*a. Invece lei, perché trans non solo può fare tutto ma può anche passare da vittima. Avete rotto con questo finto moralismo da quattro soldi. Se è uguale a tutti gli altri allora da tale deve essere trattata”. Cascella ha dato poi una sua opinione anche sul mondo di intendere e comunicare la diversità: “Se lo ribadisci sei tu stessa che sottolinei una diversità. Sono stufa di vedere persone che sfruttano il proprio orientamento sessuale per fare ciò che vogliono o perggio per passare da vittime, anche in situazioni in cui non lo sono per niente”. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per vedere se Alfonso Signorini mostrerà questi commenti alla diretta interessata, ad ora una tra le papabili vincitrici elette dai social di questo Grande Fratello Vip.