Non solo Shakira e Gerard Piqué e Francesco Totti e Ilary Blasi, è scoppiata un’altra coppia nel mondo dello sport. L’amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara è giunto al capolinea. Dopo 8 anni di matrimonio e due figlie è la stessa Wanda ad annunciare ai suoi 15 milioni di follower su Instagram la decisione di separarsi. Uno sfondo nero e un messaggio di testo ben preciso: “È meglio che si sappia da me, mi risulta molto doloroso vivere questo momento – ha esordito la procuratrice -. Data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire, non solo per me ma anche per i nostri figli”. Il nome di Icardi non risulta mai nella storia ma è evidente questo sia un chiaro messaggio rivolto nei confronti dell’ex marito. Le voci su una presunta separazione del resto si rincorrevano da mesi.

Una tv argentina qualche mese fa aveva mandato in onda un audio dove era chiaramente udibile la voce della donna dire: “Non ce la faccio più, sto divorziando da Mauro”. Qualche ora più tardi Wanda decise di smentire categoricamente quell’audio e quei rumors sul suo conto. Nara non è solo moglie, mamma e confidente ma anche agente del marito, con il ruolo in campo da attaccante nella squadra del Galatasaray. Ricordate ad esempio quando si parlò di un presunto incendio scatenato da mobili vecchi antichi nella loro villa del Lago di Como? Anche lì fu facile attribuire la responsabilità ad una possibile separazione tra i due già in essere. Furono proprio loro ad appiccare l’incendio in giardino. Anche in questo caso Icardi e Nara avevano provveduto istantaneamente a smentire tutte le voci insistenti su una possibile separazione chiedendo scusa per l’accaduto. Insistendo, ancora una volta, che non avrebbero più fatto una cosa simile.

Il treno dell’amore adesso sembra essere arrivato a destinazione ma lo scorso anno aveva già fatto una brusca frenata a causa di un’ennesima crisi per dei messaggi che il calciatore aveva scambiato con China Suarez. La conseguenza fu inevitabile: Wanda andò via da Parigi per trasferirsi a Milano. Il marito a quel punto decise di accantonare gli impegni lavorativi per andare a riprendersi la moglie. Oggi invece la parola “fine” sembra essere irrevocabile.