La notte tra il 22 e il 23 settembre con una storia Instagram, Wanda Nara ha annunciato la fine del suo matrimonio (e probabilmente anche l’esperienza lavorativa) con Mauro Icardi. Non solo amore dunque ma anche lavoro: Wanda infatti è attualmente agente del marito, attaccante nel Galatasaray. In questi ultimi anni si sono rincorse tante voci circa un loro possibile divorzio. Va detto però che negli ultimi mesi questi rumors si erano consolidati sempre di più portando la coppia ad attraversare anche dei momenti di crisi. Ora lo stop definitivo viene confermato anche da Ana Rosenfeld, avvocato di Wanda Nara. Nel famoso programma tv argentino LAM, la legale dell’imprenditrice ha dichiarato: “La separazione non è avvenuta di comune accordo. Wanda è triste e ferita ma ha deciso così”. Non è tutto. Ana ha consigliato di fidarsi di tutto ciò che Nara ha già pubblicato e pubblicherà a breve sui social. Detto, fatto. “Sono andata via con la voglia di rimanere. Sì, fa male! Ma dovevo farlo, per la mia salute mentale. Ho dovuto essere egoista e ho scelto me stessa. Pensami”, ha detto Wanda Nara sui social in un video. Un viaggio di sola andata dunque che, per il momento, non prevede ripensamenti da parte della coppia. A quanto pare, il percorso per la separazione, sembra già essere iniziato.

Ora la priorità sarà la tutela dei figli e, in un secondo momento, la divisione dell’immenso patrimonio che in questi circa 10 anni insieme Wanda Nara e Mauro Icardi avevano costruito. Qualche mese fa il portale argentino Noticias aveva già fatto i conti in tasca ai due andando ad elencare tutti i loro beni. Wanda Nara passione imprenditoria. Lei è proprietaria al 100% della società “World Marketing Football”, con la quale gestisce due attività fondamentali. Il primo marchio è “MI9” di Mauro Icardi mentre il secondo è “Wan Collection”, una linea di abbigliamento e cosmetici con cui ha iniziato a collaborare nel 2017. Va anche detto che qualche mese fa l’argentina ha aperto un’altra attività dal nome “Wanda Cosmetics”. Non vi basta? Ci sarebbero ancora da dividere cinque case e sette auto di lusso tra cui una Lamborghini Huracan Spyder blu (del valore di circa 230 mila euro), una Bentley Bentayga (150 mila euro), una Rolls Royce Ghost bianca e nera di quasi 300 mila euro, un Hummer H2 personalizzato dotato di una playstation (per un valore di mercato di circa 110 mila euro). Per concludere includiamo una Mercedes Benz Classe G e un Range Rover (entrambi dal valore di 160mila euro) e un mega suv Cadillac Escalade che supera quota 100 mila. E tra le case all’estero, la coppia possiede anche quattro appartamenti in Italia. Uno sul lago di Como (divenuto famoso per l’incendio appiccato dai due in giardino dopo un litigio), una villa in campagna a Galliate (del valore di circa due milioni di euro) e due a Milano. Gli appartamenti nella città meneghina si trovano uno nel quartiere Porta Nuova e uno in prossimità dello stadio di San Siro (con piscina privata in terrazza). Un divorzio maxi (e non stiamo parlando di Lopez) valutato sui 60 milioni di euro.