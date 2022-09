Non solo Roma, anche Palermo a quanto pare ha qualche problema con la gestione dell’immondizia. A prenderne atto è stato pure Enrico Brignano, che al termine dello spettacolo Ma… diamoci del tu! che ha fatto tappa nella città sicula lo scorso 17 settembre, ha pungolato il primo cittadino su tale questione. A conclusione dello show tenutosi al Teatro di Verdura, infatti, l’attore si è concesso una battuta sulla situazione dei rifiuti nel capoluogo siciliano, frutto evidentemente di una sua osservazione diretta durante la seppur breve permanenza in città. “Anche Palermo pulitissima, vorrei fare al sindaco di Palermo, a tutta la giunta e soprattutto a tutti gli operatori del settore grandi complimenti per questa città: nemmeno un pezzo di carta a terra, fantastico” ha ironizzato Brignano. Quel che forse non si aspettava – o forse sì, e proprio per questo ha voluto affrontare la questione – è che il primo cittadino, Roberto Lagalla, fosse presente in platea.

Il sindaco chiamato in causa si è alzato tra la folla ed Enrico Brignano è sceso dal palco e, una volta raggiuntolo, ha scambiato con lui qualche battuta: “Ma c’è il sindaco? È venuto? Sindaco ma che vogliamo fare in questa c***o di città? Grazie d’essere venuto. Pensi Lei è sindaco di Palermo in questa situazione (riferendosi all’immondizia, ndr) e si fa vedere pubblicamente. Noi il nostro sindaco (a Roma, ndr) non l’abbiamo più visto da quando è stato eletto. Credo sia una fake news che a Roma ci sia un sindaco”. Quindi l’ironica proposta rivolta al primo cittadino che ha scatenato l’ilarità dei presenti: “Sindaco vengo con una scopa un giorno diamo una bella pulita…”.

Lagalla si è prestato alla gag, ma ha tenuto comunque a precisare: “Stiamo cercando di fare qualcosa, visto che io sono qui solo da due mesi”. Molti dei presenti, a quanto pare, non hanno apprezzato la giustificazione data dal sindaco. Non sono infatti mancati fischi e urla di chi ha commentato a gran voce: “Non è vero!”. L’improvvisato siparietto tra Enrico Brignano e Roberto Lagalla è proseguito con il primo cittadino che ha replicato: “Voi a Roma avete i gabbiani, i topi e i cinghiali… a noi mancano ancora i cinghiali”, malgrado negli ultimi mesi si siano registrati episodi che vedono protagonisti questi animali anche a Palermo. “Li porto io, già cotti…”, ha concluso Brignano prima di salutare il pubblico e partire verso le altre tappe di un tour che sta attraversando l’Italia da nord a sud raccogliendo ovunque grandi consensi.