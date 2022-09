C’è ottimismo in Piazza Santi Apostoli, dove il Movimento 5 stelle ha chiuso la campagna elettorale. Al punto che Sergio Costa afferma: “Vogliamo superare il Pd. Loro non sono di sinistra”. Rincara la dose Francesco Silvestri: “Se avremo più parlamentari del Pd sarà un bene per la nazione, io me lo auguro perché vorrà dire che il Paese ha acquisito una maturità e riesce a riconoscere l’originale dalla copia – e il capogruppo alla Camera dei 5 Stelle aggiunge – l’avanzata centrodestra è responsabilità della tattica fallimentare del Pd”. Più sfumata la pozione di Riccardo Ricciardi, uno dei vicepresidente pentastellati non indica una cifra percentuale, come anche altri 5 Stelle, ma afferma: “siamo orgogliosi di aver portato nelle piazze temi come il salario minimo, lo stop al riarmo e il reddito di cittadinanza”. Taverna: “In piazza abbiamo portato la verità – e aggiunge – con questa dirigenza del Pd non c’è possibilità di dialogo”. Stefano Patuanelli: “Nelle piazze riconoscono la bontà del nostro progetto”