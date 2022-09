Non sarà dimenticato facilmente quello che ha vissuto, la scorsa sera, Andrea Delogu. La conduttrice racconta in un video su TikTok di essere stata rifiutata da un ristorante romano solo perché era vestita male. “Finisco la palestra, vestita da palestra. Vado sotto casa, dove ha aperto una trattoria e volevo provarla. Vado dalla signora fuori e le chiedo se ci sono due posti per mangiare. Questa signora mi squadra, squadra la persona che era con me. Eravamo vestiti da palestra, niente di che, e ci dice che il ristorante è pieno”. A queste motivazioni, la conduttrice comprende che c’è qualcosa che non quadra perché il locale “era vuoto, c’erano tre tavoli. Mi dice che era pieno e che dovevamo prenotare. Mi dà il bigliettino”. Quest’atteggiamento, però, non convince la Delogu che, per vederci chiaro, decide di andar via ma per controllare semplicemente fino in fondo la situazione. “Faccio il giro del palazzo e mi viene un dubbio – racconta la conduttrice nel video sul social – chiamo e chiedo di prenotare un tavolo per venti minuti dopo, per tre persone. Mi chiede se dentro o fuori e mi dice che ci aspetta. Mi sono incazzata. Le ho detto che ero la ragazza di prima e che allora ci avevano rimbalzato perché eravamo vestiti male”. Qui Andrea non ci vede più e si sfoga condividendo anche il suo pensiero e la sua delusione con tutti i suoi fan: “Ma nel 2022 ancora il dress code in un locale? Eravamo vestiti normali. E soprattutto mi dici una balla? Dimmi che c’è un dress code allora, nonostante il tuo locale sia una trattoria, no che è tutto pieno. Mi ha fatto incazzare la bugia. Ci sono rimasta male”.