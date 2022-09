È morto a 33 anni il dj e produttore Jamie Roy, simbolo delle serate nelle più note discoteche di Ibiza, dal Pacha all’Amnesia e Ibiza Rocks. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata la Bbc, poi è arrivata la conferma anche da parte della famiglia: “Jamie era un figlio, un fratello, un nipote e uno zio molto amato e di talento e amato dai suoi numerosi amici e colleghi sia all’interno dell’industria musicale che oltre. Siamo tutti assolutamente con il cuore spezzato“, si legge in un post pubblicato sui suoi profili social. Al momento non sono state rese note le cause della sua scomparsa. Originario della Scozia, Roy ha iniziato la sua carriera a Glasgow per poi approdare nei principali club ed eventi internazionali. Solo poche settimane fa, aveva annunciato ai suoi fan che avrebbe presto rilasciato il “brano più grande della sua vita” con uno dei “più grandi produttori sulla terra”.