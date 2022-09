Pino Insegno, attore, doppiatore e conduttore, dopo aver prestato la voce allo spot “Credo” della Lega, giovedì sera ha vestito a sorpresa i panni del presentatore per annunciare l’arrivo sul palco di Giorgia Meloni. E lo ha fatto con tanto di citazione da il Signore degli anelli: “sono qui per presentare una donna straordinaria, senza nulla togliere a tutta la coalizione, una donna, una madre, la prima presidente donna di un partito italiano, la prima presidente donna di un partito europeo, signore e signori, verrà il giorno della sconfitta ma non è questo il giorno… Giorgia Meloni”.