Ore 18:45 in Piazza del Popolo arriva Silvio Berlusconi e la manifestazione del centrodestra unito inizia con circa un’ora di ritardo. Dopo l’intervento del presidente di Forza Italia, sale sul palco di Piazza del Popolo Maurizio Lupi, poi Matteo Salvini e alle 19:40 Giorgia Meloni. In piazza molti i militanti di Fratelli d’Italia di Roma e delle province del Lazio. Ma sono pochi i fan di Forza Italia e Lega. Il risultato è che Piazza del Popolo non è piena come invece si pensava.