La quiete prima della tempesta. O forse un primo passo indietro. Da mesi le vite di Francesco Totti e Ilary Blasi sono sotto i riflettori, complice la rottura e una separazione arrivata dopo vent’anni d’amore e la nascita di tre figli, Christian, Chanel e Isabel. Smentite, congetture, voci, foto dei paparazzi fino ad arrivare ai comunicati ufficiali e all’ormai famosa intervista dell’ex campione giallorosso. Un silenzio interrotto per confermare la relazione con Noemi Bocchi ma con un attacco frontale alla mamma dei suoi figli accusata di non essere stata al suo fianco nei momenti difficili, di aver rubato dei Rolex e di aver svuotato la cassetta di sicurezza, oltre alle allusioni su possibili tradimenti.

Intervista per molti frutto di una strategia chiara, attribuita all’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, le dichiarazioni rilasciate ad Aldo Cazzullo erano finite nel mirino dei social con una pioggia di critiche. Secondo il settimanale “Oggi” Totti si sarebbe “pentito” di aver pronunciato quelle parole, di aver rilasciato la discussa intervista che ha avuto come unico risultato una frattura ancora più ampia nella guerra tra ex. E adesso, secondo il settimanale diretto da Carlo Verdelli, vorrebbe fare un passo indietro per cercare di riaprire il dialogo. Forse con la speranza di arrivare a una separazione consensuale, un modo per mettere la parola fine e rendere meno doloroso questo passaggio ai loro tre figli.

A differenza di quanto annunciato da mesi Ilary Blasi non ha rilasciato dichiarazioni, non ha rotto il silenzio, non ha presenziato nel salotto di “Verissimo“. In silenzio con il sorriso continuando a raccontare la sua quotidianità sui profili social. In questa complessa situazione familiare, oltre che legale e mediatica, Totti continua a frequentare Noemi Bocci in pubblico. Prima immortalati in un locale romano poi mentre esce da casa sua in compagnia di Isabel, figlia minore avuta da Ilary.

Nelle scorse ore la figlia Chanel, minorenne, è finita al centro della scena per un video pubblicato su TikTok. Un contenuto interpretato da molti come una frecciatina ai genitori, in particolare nei confronti del padre Francesco. Si mostra davanti allo specchio mentre intona una canzone dal titolo emblematico: “Mi sono fatto l’amante”. Una canzone neomelodica di Natale Giunta: “Hai fatto sempre le cose sbagliate, facessi mai una cosa che mi fa piacere… E io come uno scemo ti ho sempre voluta”, sussurra Chanel nel video. Un riferimento reale o solo un video divertente per una ragazza che ama stare sui social?