La rottura Totti-Blasi riempie ancora le pagine di gossip dei rotocalchi. E, questa volta, i paparazzi di Chi hanno immortalato il “Pupone” mentre usciva dal palazzo dove abita l’attuale compagna, Noemi Bocchi. Insieme a lui Samanta, un’amica della designer. Dopo aver ufficializzato la sua relazione in un’intervista al Corriere della Sera, il capitano non ha più bisogno di nascondersi. Ma nelle foto pubblicate dal settimanale di Alfonso Signorini un dettaglio salta subito all’occhio: dalla porta del palazzo si vedono uscire anche Emanuele (amico storico degli ex coniugi) e la piccola Isabel. Che Francesco abbia portato la figlia a casa di Bocchi? Possibile. Anche perché lei ha due bambini di 8 e 10 anni, con cui l’ultimogenita di Totti (6 anni) potrebbe aver stretto amicizia. E Ilary? La conduttrice ha scelto la strada del silenzio, ma presto potrebbe rilasciare un’intervista a Verissimo.