“Elisabetta amava con il tutto il cuore Filippo e quando se ne andò ero al funerale. La guardavo sola nel coro. Le stava crollando addosso tutto il peso di quella solitudine. Succede a tante coppie unite da vero amore”. Parola di Lord Carnarvon. Legato a Lilibet e a tutta la famiglia reale, è stato testimone del crollo della regina dopo la perdita del marito. Non è più riuscita a riprendersi: “Ha trovato la forza di affrontare il Giubileo di Damante, poi si è lasciata andare al suo destino”.

Lord Carnavon partecipa oggi al rito funebre, l’ultimo addio a Elisabetta. È stato invitato personalmente dalla Casa Reale. In un’intervista al Corriere della Sera ricostruisce quando fu lei, The Queen, a salutare i suoi cari: “È stato molto doloroso accettare la morte della regina. Anni fa era venuta fin qui al funerale di mio padre, e venne anche per quello di mia madre Jeanie. Adesso saremo noi a piangere lei”.

La ricorda ancora una volta così, anche attraverso la corrispondenza epistolare con lei. Si parla di corse dei cavalli, ma anche del Covid e alla fine della morte di Filippo: “Era – spiega il Lord – una donna straordinaria aveva la forza di mettersi alla scrivania e rispondere sempre con lunghe lettere. Io mi stanco dopo due righe. Però è stata la solitudine, alla fine a consumarla”. Ha anche parole per Carlo e giustifica i suoi momenti di nervosismo: “Deve essere esausto ora, può immaginare cosa sia stata per lui questa settimana, altro che nervosismo. Sarei sbottato anch’io se mi avessero passato una penna che perdeva inchiostro”. E Camilla? “Sarà una perfect nice Lady, che ama la campagna, i cavalli… Carlo continuerà con i cavalli della regina ma non credo avrà la stessa passione della madre”.

Prima di congedarsi, Lord lancia uno sguardo sul futuro della monarchia nel Regno Unito. Carlo ha già fatto sapere, iniziando a operare in questa direzione, di volerla sfoltire: “Ma non potrà più di tanto perché Filippo non c’è più, Andrea, Harry e Meghan ormai sono fuori. Non può contare su di loro per il lavoro reale e ce n’è tanto da fare. Molti degli incarichi di Harry e Meghan verranno credo ereditati dai conti di Wessex, il principe Edoardo e Sophie e William e Catherine sono l’altra coppia che avrà parecchio da fare”. Un ultimo commento sulla perfezione della cerimonia funebre: “È stato tutto pianificato da decenni e ogni 2-3 anni è stato anche provato e ri-provato. Ma la perfezione non rende più facile il distacco. E poi che tristezza, che nostalgia…la regina è mancata proprio come mio padre, a inizio di settembre”.