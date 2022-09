Un momento solenne. Un funerale che è stato preparato nei minimi dettagli e provato più volte. La commozione della famiglia reale. Poi c’è il contorno, fatto anche di domande tipo quella che sta diventando un trend su Google in questi minuti: ‘Che cosa dice il biglietto sulla bara della Regina?‘. Tra i fiori deposti sulla bara è stato notato infatti un biglietto con la scritta ‘In amorevole e devota memoria‘. Graziadaily online sottolinea che chi ha assistito ai funerali della Principessa Diana ricorderà il momento toccante in cui tra i fiori fu visto un biglietto di Harry e William, con la scritta ‘mamma’. Secondo i corrispondenti di Corte, quello sulla bara di Elisabetta II sarebbe un messaggio di Re Carlo. Alcuni hanno affermato invece che la scritta recita: ‘In amorevole memoria, Lilibet’, motivo per cui inizialmente alcuni hanno pensato che potesse essere un dolce biglietto della figlia di Harry, Lilibet, che prende il nome dalla sua bisnonna.