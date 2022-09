Un incontro immortalato dai fotografi, quello tra Kate Middleton e Olena Zelenska, la first lady ucraina presente ai funerali della regina Elisabetta II. Un incontro che appare un chiaro segnale. La Russia è stata esclusa dagli invitati alla cerimonia. L’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca con il Regno Unito, in prima fila per fornire sostegno e aiuto, ha impedito che l’invito arrivasse anche al leader russo. La Russia ha protestato e giudicato “profondamente immorale” e “blasfema” la propria esclusione – imposta dal governo britannico di Liz Truss (appena succeduta a Boris Johnson) assieme a quella dei soli Afghanistan, Bielorussia, Birmania, Siria e Venezuela – da qualunque invito, anche a livello di ambasciatori, ai funerali di Stato di domani. L’accoglienza riservata ad Olena Zelenska è un segno difficilmente fraintendibile.

Kate, Princess of Wales welcomes First Lady of Ukraine, Olena Zelenska, at Buckingham Palace ahead of tomorrow’s State Funeral of the Queen #queenElizabeth pic.twitter.com/B8xp1FgsEb

