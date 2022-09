Una cerimonia funebre di portata storica. In previsione, 4 miliardi di spettatori nel mondo. Una regia impeccabile e immagini maliconicamente bellissime. Sono in corso oggi 19 settembre i funerali della Regina Elisabetta II. E molti sono i pensieri dedicati alla sovrana via Twitter. Tra questi, colpisce un tweet con la prima e l’ultima foto della regina. L’ultima è stata scattata poche ore prima della morte, mentre stava ancora tenendo fede al suo incarico e stava quindi incontrando la nuova premier Liz Truss.

Queen Elizabeth II first & last picture. #QueenElizabethII #KingCharlesIII pic.twitter.com/01IBWhaBZs — HRH Prince William, Prince Of Wales ➐ (@HRH_William_) September 13, 2022