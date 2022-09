Fabrizio Corona non si ferma. Dopo la recente chiusura del suo profilo Instagram probabilmente in seguito ad alcune segnalazioni, l’ex re dei paparazzi ha deciso di traslocare sul profilo del figlio Carlos Maria. Ed è proprio qui che nelle ultime ore ha preso vita la terza parte del suo “quiz”, a tema ‘separazione del momento’, ovvero quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il tutto ad una condizione imposta da Corona stesso: “Quando questo profilo raggiungerà i 300mila follower continuerò con le mie indiscrezioni”. E, anche se il profilo ad ora conta 226mila follower, la promessa è stata mantenuta. O quasi. Facciamo un passo indietro, anzi due. Le prime due parti del game “condotto” da Corona hanno portato alla luce nuovi elementi sul triangolo più famoso di sempre (quello tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil). Ora l’ex re dei paparazzi dice di volersi togliere dei sassolini dalle scarpe dopo essere stato “umiliato” (secondo le sue parole) da Ilary Blasi in prima serata, al Grande Fratello vip. Dal suo profilo ufficiale (prima di essere bloccato) aveva annunciato: “Ora è giunto, caro pupone e cara caciottara, il momento di raccontare la verità e aprire il vaso”. Mancano ancora più di 70k follower per fargli svuotare il sacco. Dal profilo del figlio, Corona ha pubblicato una storia con una promessa precisa: “”Rimaniamo concentrati sul fatto che è ormai una settimana che la rete è infestata di articoli riguardanti due milionari che si sputtanano a botte di Rolex… Tutto il resto è noia? Oppure semplicemente vogliono farci pensare ad altro?”. Non solo: nelle stories ha messo un alert “Tra poco tutte le foto, seguitemi se volete la verità”. E ancora, il momento in cui ha fatto l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.