Una telefonata improvvisa e Carlo d’Inghilterra corre al capezzale della regina. A svelare i concitati momenti prima della morte di Elisabetta II è stata Jenna Bush Hager, giornalista della Nbc e una delle figlie gemelle dell’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush. Testimone di “un pezzo di storia”, la giornalista era con l’attuale re per un’intervista a Camilla e, improvvisamente, si è ritrovata nel vortice di aggiornamenti sull’aggravarsi delle condizioni di salute della sovrana. Giornalista di punta della rete, Jenna co-conduce, insieme con Hoda Kotb, un programma mattutino dal titolo “Today”. Proprio nel corso della trasmissione ha rivelato di essere stata l’ultima persona a poter interloquire con Carlo prima che diventasse re e di essere stata testimone di come lo staff reale ha comunicato all’erede al trono l’aggravarsi della madre. “Era da poco passato mezzogiorno – racconta la giornalista – e stavamo finendo di sistemare le telecamere per un’intervista con Camilla organizzata molti mesi fa. È entrato un assistente e ci ha chiesto di fare silenzio: era in corso una telefonata importante. Poi abbiamo sentito il rumore di passi concitati e subito dopo un elicottero. Ci hanno detto che l’intervista era rimandata perché il principe doveva correre al capezzale della regina”. L’intervista con la duchessa si Cornovaglia era stata fissata per il 7 settembre, il giorno prima che Elisabetta II morisse. La giornalista della Nbc era andata a Dumfries House, la villa palladiana che si trova in Scozia e dove vive l’attuale Regina Consorte. Camilla, che era in viaggio, non è arrivata in tempo e la chiacchierata è stata così rimandata al giorno dopo. Ecco perché la giornalista si trovava ancora lì quando le condizioni di Elisabetta II sono state dichiarate critiche. L’intervista, ovviamente non è mai stata fatta. “I principi si scusano ma non hanno il tempo di salutarvi”, ha detto a Bush Hager un membro dello staff.