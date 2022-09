Questa mattina, 16 settembre, alcuni utenti della metropolitana capitolina sono rimasti intrappolati sotto terra. Siamo alla fermata metro ‘Cornelia‘, in pieno centro a Roma. I passeggeri che si stanno recando al lavoro escono dai coinvolgi e si dirigono verso le scale d’uscita. Arrivati ai cancelli però li trovano serrati. Gli addetti li avevano chiusi per lo sciopero del trasporto pubblico locale – proclamato per oggi in tutta Italia e che a Roma si terrà dalle 8.30 alle 16.30 – senza rendersi conto delle decine di persone che ancora dovevano lasciare la stazione.

Ma la gente che non può uscire dalla metro? @InfoAtac pic.twitter.com/zxhEq7R2V2 — Fabrizio Bonifazi (@fabrizio_wasabi) September 16, 2022

Tantissime le segnalazioni sui social, alle quali Atac ha risposto mandando un avviso alla sicurezza di Cornelia che dopo qualche minuto ha liberato chi era rimasto intrappolato, scusandosi con tutti gli interessati.