Dimissioni accolte e processo canonico iniziato. È quanto accaduto a un prete di una parrocchia di Pisa, accusato dalla curia della città di molestie sessuali su minori. A rendere noto l’inizio del processo è l’arcivescovo di Pisa, Giovanni Paolo Benotto. L’uomo dovrà dunque rispondere davanti alla chiesa, ma non davanti alla giustizia italiana: al momento non ci sono indagini penali in corso.

Il prete ha ora 74 anni e le presunte molestie sessuali risalgono a diversi anni fa. Il procedimento canonico vuole fare “verità e giustizia“, spiega Benotto che esplicita “profondo dolore e vergogna per quanto è stato denunciato”. Fino a quando il processo non giungerà a sentenza, il prete non potrà più dire messa e tutte le sue facoltà sono state sospese. “A nome mio e della Chiesa pisana che rappresento chiedo perdono a chi è stato vittima”, conclude l’arcivescovo che si augura che “non venga meno la fede in chi è stato offeso e perché si rinnovi in tutti un autentico cammino di conversione”.