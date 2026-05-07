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Ultimo aggiornamento: 13:12

Attesa per oggi la risposta dell’Iran alla proposta Usa. Teheran: “Non abbiamo colpito noi il cargo coreano nello Stretto di Hormuz”

Svolta diplomatica o nuovo fallimento delle trattative, oggi la Repubblica Islamica potrebbe dare la propria risposta ai 14 punti per la pace inviati da Washington. Rubio incontra Papa LeoneXIV
Attesa per oggi la risposta dell’Iran alla proposta Usa. Teheran: “Non abbiamo colpito noi il cargo coreano nello Stretto di Hormuz”
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Attesa per oggi la risposta dell’Iran alla proposta Usa

L’Iran dovrebbe rispondere alla bozza d’intesa americana oggi. Lo riferiscono fonti informate alla Cnn. Nelle ultime ore si è parlato di una risposta di Teheran nei prossimi due giorni o comunque prima del viaggio di Donald Trump in Cina, il 14-15 maggio.

Momenti chiave

  • Attesa per oggi la risposta dell'Iran alla proposta Usa
    • 13:12

      Pezeshkian: “Di recente ho incontrato Mojtaba Khamenei”

      Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato di aver incontrato di recente la Guida Suprema Mojtaba Khamenei, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Mizan.

    • 11:49

      Idf emettono avvisi di evacuazione per tre villaggi nel Sud del Libano

      Le Forze di Difesa Israeliane hanno emesso avvisi di evacuazione per tre villaggi nel Libano meridionale in vista di raid aerei contro Hezbollah. Lo riporta il Times of Israel. Agli abitanti di Deir ez-Zahrani, Bfaroueh e Habboush è stato ordinato di allontanarsi ad almeno un chilometro di distanza dai loro villaggi. “Alla luce delle violazioni dell’accordo di cessate il fuoco da parte dell’organizzazione terroristica Hezbollah, le Forze di Difesa Israeliane sono costrette ad agire con la forza e non intendono nuocervi”, ha avvertito il portavoce dell’esercito, colonnello Avichay Adraee.

    • 10:21

      Media: “In corso negoziati per la riapertura graduale di Hormuz nelle prossime ore”

      Sono in corso scambi diplomatici volti alla graduale apertura dello Stretto di Hormuz: lo riporta la televisione saudita Al Arabiya. L’emittente ha affermato che si attendono notizie riguardanti le navi bloccate nel canale nelle prossime ore. Una fonte pakistana ha riferito ad Al Arabiya che l’Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta statunitense di un accordo sul nucleare, confermando una precedente notizia della Cnn.

    • 09:51

      Attacchi israeliani a Nabatiye (Libano)

      Attacchi aerei israeliani sono in corso nella città di Nabatiye. Lo riportano i media libanesi. Israele non effettuava attacchi nella città nel sud del Libano da diverse settimane.

    • 09:50

      Pakistan: “Impossibile sapere quanto si sia vicini all’accordo”

      Il Ministero degli Esteri pakistano ha commentato i contatti tra Stati Uniti e Iran, rifiutandosi di fornire dettagli sull’accordo che, a quanto pare, si sta delineando tra le parti. “Accogliamo con favore la notizia di un possibile accordo, ma in qualità di mediatori, non rischieremo la fiducia delle parti rivelando dettagli”, si legge in un comunicato ministeriale. “È impossibile sapere quanto le due parti siano vicine o lontane dalla firma di un accordo, ma siamo ottimisti”.

    • 09:10

      Idf: “Razzi da Hezbollah, 4 soldati feriti”

      Nelle ultime ore Hezbollah ha lanciato razzi contro soldati delle Forze di difesa israeliane operanti nel Libano meridionale. Lo comunicano le stesse Idf attraverso il loro canale Telegram, aggiungendo che i razzi sono caduti in prossimità dei soldati ma che non si registrano feriti tra le fila dell’Idf. Ieri invece, un soldato è rimasto gravemente ferito e altri tre soldati hanno riportato ferite lievi a seguito dell’impatto di un drone esplosivo nel sud del Libano.

    • 08:56

      Oggi Rubio incontra Papa leone XIV

      Il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, oggi, dopo le 11, sarà in Vaticano per incontrare il Papa e successivamente il segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin. Una missione che arriva a pochi giorni delle nuove tensioni tra la Casa Bianca e il Vaticano dopo il nuovo attacco di Donald Trump al Pontefice, accusandolo di “mettere in pericolo molti cattolici e molte persone” dicendo che il Papa sarebbe favorevole ad un Iran dotato di armi nucleari. La risposta del Papa non si è fatta attendere e martedì sera, uscendo da Villa Barberini a Castel Gandolfo prima di rientrare in Vaticano, ha sottolineato con parole nette: “Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità: la Chiesa ha parlato da anni contro il nucleare quindi lì non c’è nessun dubbio”. Anche ieri il segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, alla vigilia dell’incontro col suo omologo, richiesto di un commento sui continui attacchi di Trump al Papa, osservava: “Non vorrei entrare in giudizi personali, io credo che il Papa fa quello che deve fare. Fa il Papa. Attaccarlo in questa maniera mi pare perlomeno un pò strano”. Parolin ribadiva comunque che gli USA restano un interlocutore imprescindibile”. Quanto ai temi sul tappeto, il porporato osservava: “Domani ascolteremo Rubio, l’iniziativa è partita da loro , poi immagino si parlerà di quello che è successo in questi giorni, non potremo non toccare questi argomenti e poi un pò in generale tratteremo i temi di politica internazionale, temi come l’America Latina , immagino anche Cuba , ci saranno tutti i temi più caldi”. Rubio, cattolico di origini cubane, era già stato ricevuto dal Pontefice il 19 maggio 2025, insieme al vicepresidente Vance, per consegnare una lettera di Trump con l’invito a visitare gli Stati Uniti.

    • 08:53

      L’Iran offre supporto alle navi in transito nello Stretto di Hormuz

      L’Organizzazione Portuale e Marittima dell’Iran (Pmo) ha emesso un avviso formale ai comandanti delle navi, dichiarando la disponibilità del Paese a fornire servizi marittimi pubblici, supporto tecnico e assistenza sanitaria e medica al traffico commerciale nel canale navigabile e nelle acque adiacenti. Lo riporta la agenzia iraniana semi-ufficiale Mehr. Il messaggio, spiega la agenzia, è stato trasmesso via radio Vhf marittima tre volte al giorno per tre giorni consecutivi, invitando i comandanti e gli armatori a richiedere rifornimenti, carburante, assistenza medica o articoli di riparazione autorizzati. La Pmo ha affermato che la misura rientra “nelle responsabilità sovrane dell’Iran in materia di sicurezza della navigazione e servizi portuali in uno dei corridoi di transito più strategici al mondo”.

    • 08:52

      Portavoce Esteri di Teheran: “La testardaggine è fonte di autoinganno”

      Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha postato su X una citazione tratta dal libro di una storica americana dedicato a casi della storia in cui i governi hanno perseguito politiche contrarie ai propri interessi. “La testardaggine, fonte di autoinganno – è la citazione tratta da ‘La marcia della follia: da Troia al Vietnam’ di Barbara W. Tuchman – è un fattore che riveste un ruolo di notevole importanza nel governo. Consiste nel valutare una situazione in base a preconcetti radicati, ignorando o rifiutando qualsiasi segnale contrario. Significa agire secondo i propri desideri, senza lasciarsi far cambiare direzione dai fatti”. Il post su X è stato pubblicato mentre, secondo i media Usa, si attente che oggi l’Iran risponderà alla bozza d’intesa americana in 14 punti per mettere fine alla guerra in Medio Oriente.