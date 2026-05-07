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Ultimo aggiornamento: 9:57

Roma, cinque aggressioni in una notte contro senzatetto stranieri: denunciati tre giovani. Avevano anche una copia del Mein Kampf

di Redazione Cronaca
La "caccia all'uomo" era iniziata lo scorso 7 febbraio: le indagini sono state avviate dopo la denuncia di un cittadino nigeriano
Roma, cinque aggressioni in una notte contro senzatetto stranieri: denunciati tre giovani. Avevano anche una copia del Mein Kampf
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Una lettura del Mein Kampf e via con la “caccia all’uomo” armati di uno sfollagente telescopico: erano state cinque le aggressioni a sfondo razziale messe in atto a Roma da tre ragazzi nella notte del 7 febbraio scorso. I tre sono stati perquisiti e denunciati dalla polizia e uno di loro, minorenne, è stato sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità.

Tutto era iniziato nella zona della stazione Termini, percorsa in auto dai giovani con l’obiettivo di prendere di mira persone di origine straniera e senza fissa dimora, selezionate in modo del tutto casuale e, allo stato, rimaste ignote. L’ultima tra le cinque aggressioni era stata interrotta all’improvviso per il sopraggiungere di alcune persone.

Le indagini, condotte dagli investigatori della Digos della Questura Capitolina, sono state avviate a seguito della denuncia sporta presso il Compartimento di Polizia Ferroviaria da un cittadino di origini nigeriane. Durante le attività di perquisizione sono stati rinvenuti i capi d’abbigliamento utilizzati durante le aggressioni, una spranga, un coltello, materiale propagandistico inerente all’ideologia di estrema destra e persino una copia del Mein Kampf.

Due dei tre ragazzi inoltre sono risultati appartenere alla compagine giovanile di un’organizzazione militante nell’estrema destra. Il gruppo è stato denunciato per il reato di lesioni personali aggravate dall’odio razziale e per porto di armi e oggetti atti a offendere. Per il minorenne, il cui quadro giudiziario era già aggravato per apologia del fascismo, è stato applicato il collocamento in comunità per aver imbrattato, il 7 giugno 2025, la Sinagoga di via Garfagnana con epiteti antisemiti ed il simbolo della svastica.

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