“Mai chiesti e mai presi soldi, rubli, euro, dinari, dollari dalla Russia“. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini,ospite di Non stop news su RTL 102.5. “Strano che ogni volta, a dieci giorni dal voto, arrivino queste fake news: sono anni che ci sono indagini aperte, non è mai stato trovato nulla perché non c’è nulla”, ha aggiunto. “Altra cosa è lavorare per la pace e cercare di fermare la guerra. Se qualcuno ha preso soldi lo dica”, ha specificato.

Quindi ironizzando ha continuato: “L’unica cosa che portai a casa l’ultima volta che ci andai da ministro fu Masha e Orso per mia figlia”.