Un atto che ha lo scopo di sensibilizzare sulla prevenzione del cancro al colon. In un video pubblicato ieri su Yotube e Instagram, Ryan Reynolds ha mostrato la sua colonscopia. Il divo canadese si è sottoposto a un controllo di routine e lo ha condiviso dopo aver perso una scommessa con l’attore RobMcElhenney.“Non avrei mai accettato di filmare una procedura medica, ma non capita tutti i giorni di aumentare la consapevolezza su qualcosa che sicuramente salverà delle vite. Una motivazione piuttosto importante per farmi riprendere mentre mi infilano qualcosa su per il sedere”, ha scherzato Reynolds. L’esame ha dato i suoi frutti: il dottore ha trovato un polipo potenzialmente nocivo nel colon dell’attore, prontamente rimosso. “Anche se non avevi sintomi, hai fermato un processo che si sarebbe potuto trasformare in un cancro e causare ogni sorta di problema. È per questo che, compiendo 45 anni, ci si dovrebbe sottoporre a un controllo di routine. Salva la vita”, ha spiegato lo specialista. Anche McElhenney, poi, si è sottoposto alla colonscopia e, nel suo caso, sono stati trovati tre polipi. Tutti “ostacoli” asintomatici che, però, nel tempo avrebbero potuto causare gravi disagi.

I due attori hanno girato il video per la campagna “Lead From Behind”, portata avanti dall’associazione “Colorectal Cancer Alliance” (fondata nel 1999) con il fine di sensibilizzare sul tumore al colon e sulla necessità di controllarsi superata una certa età. Una procedura breve, della durata di circa 30 minuti, che potrebbe prevenire gravi conseguenze. “Beh, alla fine non è stato così male”, ha dichiarato Reynolds, soddisfatto.