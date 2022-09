Ornella Vanoni perde la pazienza con Amadeus. L’artista detesta playback e basi e non ne fa un mistero. Ecco che quindi, quando si è trovata sul palco dell’Arena di Verona per la registrazione della seconda serata dell’evento tv “Arena ‘60 ‘70 ’80 e…‘90” non ha reagito bene essendo costretta a cantare sì live ma con una base. È Biagio D’Anelli ad aver pubblicato su Instagram il filmato dove si vede Amadeus che chiede a Vanoni “la vuoi rifare che così viene meglio?” e lei risponde: “Con le basi non mi piace cantare”. Zan zan. Finita qui? No. Amadeus insiste: “Però scusa, la devi guardare, tu non la guardi, guardi solo loro” (chi? Cosa? Dal video è impossibile capirlo). E Vanoni chiosa: “Che ti devo dire“. Speriamo di vedere la scena anche su RaiUno, sarebbe un peccato fosse stata tagliata…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biagio D’anelli (@biagiodanelli)