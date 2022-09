Anche Silvio Berlusconi si getta nella mischia. Il leader di Forza Italia ha voluto esprimere la propria opinione sulle polemiche sollevate, nei giorni scorsi, dal cartone animato Peppa Pig: “Trovo piuttosto triste e anche preoccupante che si usi un cartone animato dedicato ai più piccoli per veicolare una visione ideologica della famiglia e della sessualità. Una cosa è rispettare tutti gli stili di vita e gli orientamenti affettivi, che in uno stato liberale devono godere di pari diritti e di pari dignità. Un altro conto è proporre ai bambini modelli volti a condizionarli – ha dichiarato ai microfoni di Rtl 102.05 – Noi difenderemo sempre il modello della famiglia naturale, che significa una famiglia composta da un uomo e una donna che crescono dei figli”, ha incalzato. Poi l’attacco all’omogenitorialità: “Il PD con la legge Zan, una legge liberticida che noi abbiamo combattuto e bloccato in Parlamento, ha addirittura tentato di vietare l’espressione di opinioni come questa. Il caso del cartone animato di Peppa Pig, trasmesso dal servizio pubblico, si inserisce in questo clima culturale sbagliato”, ha concluso.