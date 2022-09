Scivolone di Rita Dalla Chiesa. La figlia del generale ucciso dalla mafia è in Puglia per il suo tour elettorale tra i comuni di Bari-Molfetta, dove è candidata per Forza Italia alla Camera dei deputati e capolista nel listino per il proporzionale e al collegio uninominale. Nel promuovere sui social la sua candidatura, la giornalista ha sbagliato a pubblicare una foto, scambiando Molfetta per Giovinazzo. “Diario di una campagna elettorale in Puglia, faticosa ma piena di realtà professionali importanti – aveva scritto la conduttrice sui propri profili –. E di troppi problemi che le persone aspettano che vengano finalmente risolti. Intanto, vi faccio conoscere Giovinazzo. Città di mare, di opere d’arte, di cultura e di giovani con grandi speranze”.

Dopo poco tempo, il post è stato cancellato e sostituito con le immagini giuste. Troppo tardi: l’errore non è sfuggito agli attivisti del Movimento 5 Stelle, che hanno subito criticato Dalla Chiesa per la poca conoscenza del territorio, rendendo pubblica la gaffe sui social. “Questo succede – hanno scritto i pentastellati – quando i candidati vengono calati dall’alto e devono fare corsi accelerati sui territori che dicono di voler rappresentare in Parlamento. Noi però siamo buoni: Rita quando vuoi sapere qualcosa su Molfetta, Giovinazzo e paesi limitrofi siamo a disposizione. A differenza tua qui siamo nati e cresciuti”.