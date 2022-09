La famiglia di Hasib Omerovic, il 36 enne precipitato dalla finestra del suo appartamento a Roma mentre era in corso una perquisizione della polizia, ha chiesto di essere spostata dalla zona di Primavalle perché “ha paura”. Lo fa sapere l’avvocato Arturo Salerni, legale dei genitori e della sorella dell’uomo. “Alla luce di quanto emerso per ragioni di sicurezza – afferma il penalista – la famiglia ha chiesto di essere allontanata da quella zona”. Sul caso ha chiesto un chiarimento anche Ilaria Cucchi: “Chiediamo che sia fatta piena luce sui gravissimi fatti avvenuti il 25 luglio nella casa Hasib Omerici-Sejdovic alla presenza delle forze dell’ordine. Io terrò gli occhi beni aperti su tutte le violazioni dei diritti umani”. Intanto, dai primi accertamenti risulta che non c’era alcun mandato da parte della Procura di Roma: bisogna capire, ora, se si è trattata di una perquisizione di iniziativa coordinata da un funzionario o di una decisione presa dagli agenti, che verranno sentiti dagli inquirenti.

I fatti risalgono al 25 luglio. Omerovich, sordomuto di etnia rom, è precipitato dalla finestra della propria camera da letto mentre in casa c’erano quattro poliziotti in borghese e la sorella S., di 31, disabile. Quest’ultima ha indicato come i responsabili del gesto gli agenti stessi: “Lo hanno picchiato con il bastone, è caduto e hanno iniziato a dargli i calci. È scappato in camera e si è chiuso, loro hanno rotta la porta. Lo hanno preso dai piedi e lo hanno buttato giù”. La sua versione è al momento al vaglio dei magistrati. Poco prima del 25 luglio si è scoperto che su Facebook girava un post di critiche nei confronti di Omerovich, accusato di avere approcci molesti nei confronti delle ragazze: “Salve a tutti FATE ATTENZIONE a questa specie di essere, perché importuna tutte le ragazze. Bisogna prendere provvedimenti”. Il post, che in allegato aveva foto del 26enne, era stato poi rimosso. Il giorno successivo sono arrivati gli agenti in borghese, a casa. La denuncia dei familiari è arrivata il 10 agosto e la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.