La morte della Regina in secondo piano. La campagna elettorale scomparsa dai radar. Tutti parlano solo di Ilary Blasi e Francesco Totti, ne parlano da mesi, quotidianamente, ma la rottura della celebre coppia ha aggiunto ieri, 11 settembre, un tassello che ha fatto volare in aria il puzzle, semmai qualcuno fosse arrivato a buon punto nella ricostruzione della fine di questo amore. Con l’intervista dell’ex campione giallorosso al “Corriere della Sera“, molto criticata sui social anche dagli addetti ai lavori, tutti si chiedono: Ilary cosa farà? “Andrà a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin”, lo scrivono da mesi e da ieri c’è chi assicura che “l’intervista è stata registrata nei giorni scorsi” ma anche chi fa filtrare che “lo schema della puntata è già pronto perché Ilary ha visto cose che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie”. Nessuna intervista è stata registrata, nessuna decisione è stata presa. Perché il tormentone inevitabilmente deve mettere d’accordo due anime, due logiche differenti.

Da una parte la strategia legale, tra il non concedere assist all’avversario e l’importanza di tenere un modo di comunicare lontanissimo da quello usato dal Pupone, dall’altra la volontà di non restare in silenzio. Di non farsi umiliare. Di chiedere rispetto, come donna, come madre. L’amore di una vita, la favola che ha fatto sognare gli italiani che mostra tutta la sua cafonaggine, sconfina e punta agli abissi. Il Pupone si è forse comportato da Pupone, il campione ha fatto autogol lanciando il pallone a grande velocità nella porta del rispetto (sulla mancanza di stile val bene sorvolare, tanto è palese). Il capitano ha descritto la moglie come una donna assente nei momenti difficili, una traditrice con allusioni ad altre relazioni, una donna che le ha rubato i rolex dopo essersi fatta pagare la vacanza. Ilary che le avrebbe portato via la figlia Chanel, con descrizione angelicata della nuova compagna Noemi come salvatrice molto diversa dalla moglie.

Nell’attesa di capire la reale strategia di Annamaria Bernardini De Pace, legale dell’ex calciatore, viene da chiedersi quanto sia facile consigliare alla conduttrice di attendere le decisioni del tribunale magari indossando il miglior sorriso. Ma, diciamolo, Ilary deve accettare tutto questo in silenzio? Perché il rispetto per i figli, la strada dell’accordo è stata spazzata via da quello che sarà a breve il suo ex marito. Lei doveva “sparare bombe mediatiche” ma è stata battuta sul tempo. E allora cara Ilary, indossa il miglior sorriso, parla ai tuoi figli e poi vai a “Verissimo” a spiegare con garbo all’uomo che hai amato per vent’anni come una donna non deve essere trattata. Ricordagli che una madre merita rispetto. Perché la Toffanin farà tutte le domande, sta a Ilary scegliere il tono delle risposte.