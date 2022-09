Sulle pagine di cronaca rosa non si parla d’altro: Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo l’intervista del Pupone al Corriere della Sera (“Ilary ha svuotato le cassette di sicurezza, ci sono alcuni Rolex di grande valore”, ha detto tra le altre cose) e la replica dell’avvocato di Blasi, in tanti hanno commentato la vicenda. Tra questi, anche Sonia Bruganelli e suo marito Paolo Bonolis. Via Twitter, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha ironizzato: “Dopo ‘la guerra dei Roses’ abbiamo ‘la guerra dei Rolex’ cit. Paolo Bonolis”. Quindi il commento di un utente: “Voi state insieme solo per convenienza, lo abbiamo capito tutti”. Della serie: “Pensa al tuo matrimonio”. A quel punto Bruganelli, 48 anni, ha sbottato: “Ma ‘per convenienza’ di chi? Se fosse reciproca convenienza (con tutte le accezioni del caso) a chi disturberebbe? A te?”. Forse l’utente si riferiva alle voci di una presunta crisi tra Bruganelli e Bonolis? Voci prontamente smentite dalla produttrice televisiva: “Siamo ancora una coppia! Ma in palazzi diversi. Sto sistemando la mia nuova casa, mi trasferirò lì”. Il conduttore romano, 61 anni, e sua moglie sono legati dal 1997 e sposati dal 2002. La coppia ha tre figli: Silvia, Davide e Adele. Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, lo scorso dicembre lui aveva scherzato: “Questi anni sono passati benissimo, se siamo ancora qui a Verissimo e non in cronaca nera. Il problema non sono quelli passati, ma quelli che ci aspettano”.