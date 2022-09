La morte della regina Elisabetta “è uno shock per la nazione e per tutto il mondo”. Così la premier britannica Liz Truss che ha parlato alla nazione da Downing Street. La Gran Bretagna deve unirsi per sostenere e offrire “lealtà e devozione” a re Carlo III, ha aggiunto la premier che ha concluso il suo intervento con la frase “God Save The King”.