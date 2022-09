God Save The King. Un cambiamento mica da poco. Perché ‘God Save The Queen‘ è frase iconica. E perché per lungo tempo i britannici non la pronunceranno. Ecco quindi che l’inno nazionale si adegua. “God save our gracious Queen! Long live our noble Queen! God save the Queen! Send her victorious, Happy and glorious, Long to reign over us, God save the Queen” sono parole che dovranno essere adattate. Altro cambio, i francobolli. Con il cambio del monarca, la Royal Mail emetterà nuovi francobolli con il ritratto di Carlo III. Gli ultimi francobolli furono sostituiti con il ritratto di Elisabetta II dopo un paio di settimane dalla morte di re Giorgio VI nel 1952. I francobolli originali furono sostituiti con una foto di profilo della regina nel 1967, in un set noto come serie Machin. Da allora non sono mai stati aggiornati, si pensa su richiesta della stessa regina. E si rinnoveranno anche le banconote ma con un tempo ben più lungo perché quelle attualmente in circolazione resteranno valide (4,5 miliardi di banconote con il volto della regina), lo dice la Bank of England: “Le banconote attuali con l’immagine di Sua Maestà la Regina continueranno ad avere corso legale. Un ulteriore annuncio relativo alle banconote esistenti della Banca d’Inghilterra verrà fatto una volta osservato il periodo di lutto”. C’è anche il “problema preghiere” che vanno cambiate ma solo con un’apposita legge. Oppure con un mandato reale. Intanto i sacerdoti possono adattarle affinché parlino del nuovo Re, Carlo III.