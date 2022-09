Elisabetta II è deceduta prima che i Principi William, Andrea ed Edoardo, insieme a Sophie Wessex, giungessero a Balmoral. Ad assistere la madre sul letto di morte solo i figli Carlo e Anna. Lo afferma il Mail online, secondo cui gli altri membri della famiglia reale sarebbero arrivati dopo il decesso, avvenuto nel pomeriggio (nell’usanza anglosassone dallo scoccare del mezzogiorno). Quando è stato comunicato che le condizioni della Regina stavano precipitando e i medici erano preoccupati, infatti, William si è imbarcato in aereo con gli zii, lasciando a casa Kate con i tre figli. Lo stesso ha fatto Harry, che si trovava nel Regno Unito per alcuni impegni. Liz Truss, primo ministro in carica da pochi giorni, è stata informata della morte della sovrana alle 16.30, due ore prima che Buckingham Palace condividesse la dichiarazione pubblica sul decesso. A nulla è servita, dunque, la corsa contro il tempo della famiglia reale. Il velivolo che trasportava William, Andrea, Edoardo e Sophie è atterrato all’aeroporto di Aberdeen alle 15.50 e il gruppo è giunto al castello di Balmoral circa alle 17.00, a bordo di una Range Rover guidata dal Duca di Cambridge. Poco dopo le 18.30 poi, quando Harry era ancora in volo verso la Scozia, il mondo intero è stato avvisato della scomparsa di Elisabetta II.