Mick Jagger commuove. “Per tutta la mia vita Sua Maestà, Elisabetta II, è sempre stata lì”. Jagger parla del ricordo di una bellissima giovane donna e che poi è diventata La nonna amatissima da tutta la Nazione. I suoi pensieri alla famiglia reale. Con il leader dei Rolling Stones arriva il primo grande addio alla “Regina per sempre“. Lei, che la musica punk ha contribuito a rendere pop (leggi alla voce Sex Pistols). Lei, Sovrana di una terra che ha alla musica ha donato infinite meraviglie.

For my whole life Her Majesty, Queen Elizabeth II has always been there. In my childhood I can recall watching her wedding highlights on TV. I remember her as a beautiful young lady, to the much beloved grandmother of the nation. My deepest sympathies are with the Royal family. pic.twitter.com/3JLILZDKwK

— Mick Jagger (@MickJagger) September 8, 2022