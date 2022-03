Anche gli ex gieffini Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono stati ospiti di Verissimo, durante la puntata andata in onda ieri 20 marzo. I due – che si sono fidanzati di recente dentro la Casa di Cinecittà – hanno parlato della propria esperienza nel reality di Canale 5 e anche di Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi, infatti, oltre ad un rapporto lavorativo con Codegoni ha anche avuto una flirt. Di recente, poi, aveva attaccato Basciano e sostenuto: “Sophie è ancora innamorata di me (di Corona, ndr)”. “Avevo un rapporto di lavoro e di amicizia con lui che oggi non c’è più. Mi sono informata e ho scoperto che tante cose a livello lavorativo non sono state fatte, per questo ho deciso d’interrompere i rapporti”, ha esordito lei ospite di Silvia Toffanin.

Poi la 22enne ha aggiunto: “Da parte sua ora ricevo solo frecciatine sui social e troppi tentativi di sminuire quello che siamo io e Alessandro. Ricorderò Fabrizio come una persona meravigliosa che per me ha fatto tanto ma che è stato anche, successivamente, una grandissima delusione. Non mi interessa più parlare con lui e di lui, che continuasse a fare le sue storie su Instagram”. Dal canto suo, Alessandro Basciano ha confermato che Fabrizio Corona avrebbe fatto tutto solo per l’hype, solo per far parlare di lui e alla fine ci è riuscito: “Io ho il mio passato, lei ha il suo. Mi ha solo dato fastidio che lui cercasse di sminuire la mia immagine, pensando di non poter essere all’altezza di una ragazza come lei – ha detto Basciano -. Lui, fuori dalle telecamere e dai social, mi ha spiegato che era tutto per fare un po’ di hype e basta. E allora non mi sono preoccupato. Però lui continua a sparlare”.