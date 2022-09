Parlare di diritti “è una questione civile, non di partito”. La pensa così Tiziano Ferro che, ormai in pianta stabile da anni a Los Angeles, ha spiegato come mai per ora i suoi figli Margherita e Andres non abbiano il passaporto italiano. Il cantautore e il marito Victor Allen sono diventati papà nel febbraio 2022. Sebbene l’artista non abbia rivelato il metodo adottato per realizzare questo sogno che coltivava da tempo, ha assicurato che si è trattato di un lungo percorso, reso ancor più difficoltoso dalla pandemia. Intervistato da Rolling Stone, Tiziano Ferro ha quindi ammesso che al momento Margherita e Andres non hanno il passaporto italiano a causa dei problemi che le coppie omogenitoriali si trovano ad affrontare nel Bel Paese: “Oggi, se voglio far entrare i miei figli in Italia, so che avrebbero diritto a metà del presidio genitoriale, anche se ci sono due persone che possono prendersi cura di loro. Se stanno male, solo io posso andare al pronto soccorso perché Victor non risulta sul passaporto, il che è una cosa aberrante”.

Il cantautore, che venerdì 9 settembre pubblicherà il nuovo singolo La vita splendida, non nasconde che ciò sia per lui motivo di sofferenza: “[…] Per questo non gli ho ancora fatto il passaporto italiano anche se ne hanno diritto, forse lo farò più avanti, o lo faranno loro. Tanto a farli entrare col passaporto italiano avrebbero solo svantaggi, mentre da americani son tranquillo, so che se vengo in tour Victor può prendersi cura di loro… È una cosa che può sembrare stupida, e invece mi fa soffrire da morire”.

In attesa di scoprire se tra i brani del nuovo album Il mondo è nostro disponibile dal prossimo 11 novembre ce ne sarà qualcuno dedicato alla nuova avventura come papà, Tiziano è impegnato anche nella preparazione del tour. Uno show rimandato più volte a causa della pandemia e che lo vedrà tornare finalmente dal vivo nel 2023 dopo 6 anni di stop forzato. In vista di questo appuntamento così importante, l’artista sta coinvolgendo anche i due figli: “Ora sto a casa, provo le canzoni con le basi e piazzo i bambini davanti a me: state lì così imparate le canzoni di papà e sentite un po’ di italiano” spiega. Margherita e Andres come reagiscono a queste speciali lezioni di lingua italiana in musica? Molto bene, a quanto sembra. “E loro ascoltano: calcolando che sono l’unico a parlare italiano in casa, mi sembra che lo capiscano bene. Il che mi rende orgoglioso per due motivi. Il primo: perché così lo imparano. Il secondo: allora vuol dire che mi stanno a sentire” scherza orgoglioso Ferro.