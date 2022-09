“Giorgia Meloni mi fa molta paura, non amo e non condivido il suo tipo di politica”. Tra gli artisti che non hanno paura a schierarsi o a dire ciò che pensano in fatto di politica, c’è senza dubbio Vanessa Incontrada. Qualche mese fa lo aveva espresso senza mezzi termini su Instagram, commentando il discorso della leader di Fratelli d’Italia alla convention di Vox, in Spagna, dicendo di provare “orrore” e “paura” per le parole della Meloni. Concetto che ha ribadito in un’intervista al Corriere della Sera, in cui parla dei suoi prossimi impegni in tv e del rapporto con i colleghi.

VANESSA INCONTRADA E IL GIUDIZIO NETTO SULLA MELONI

A domanda precisa sulle imminenti elezioni politiche, Vanessa Incontrada risponde senza paura di esporsi e articola il suo giudizio su Giorgia Meloni, dicendo di essere stata molto scossa dal suo discorso durante la manifestazione di Vox. “Perché conosco bene Vox, portavoce di un estremismo di destra per me inconcepibile“, dice senza mezzi termini. Poi aggiunge: “Da una donna io mi aspetto libertà, apertura mentale, invece sento discorsi che me la fanno sembrare un politico del 1920“. La Incontrada precisa di credere nelle regole e nel rispetto di esse ma osserva come su certi temi come “l’aborto, l’inseminazione artificiale, l’adozione, le famiglie che non devono essere per forza uomo-donna, dovremmo essere già avanti, invece percepisco che con un politico come lei retrocediamo. E mi spaventa. Vorrei ascoltare parole di libertà, non solo libertà di parola“.

IL RAPPORTO CON CONTI, BISIO (“MARITO MANCATO”) E SIANI

In attesa della prevedibile onda lunga di polemiche che seguiranno a queste sue prese di posizione, la Incontrada si concentra sull’autunno e l’inverno caldo che l’aspettano sul fronte lavorativo, da Striscia la notizia a ottobre, Zelig a novembre, il teatro e la seconda stagione della fiction Fosca Innocenti con Francesco Arca. Venerdì e sabato, invece, sarà la padrona di casa dei Tim Music Awards, in onda su Rai1 dall’Arena di Verona. Al suo fianco, come sempre da undici anni, Carlo Conti con cui spiega di aver trovato un’alchimia magica. “Lui sembra impermeabile, è perfetto, molto tecnico, preciso; io cerco di destabilizzarlo con la mia improvvisazione, il gobbo non lo leggo mai. Un suo difetto? È troppo abbronzato“. Di Alessandro Siani, suo partner a Striscia, sottolinea invece la capacità di lavorare in coppia: “Non è incentrato su se stesso, è di una generosità incredibile, sia nel lavoro sia nella vita privata”. Le parole più affettuose le riserva però a Claudio Bisio, che ritroverà a Zelig e che definisce “un marito mancato”: “Abbiamo un rapporto molto intenso, abbiamo vissuto mesi e mesi di lavoro, ci lega un affetto enorme. Professionalmente ha una capacità unica di ascolto — è un dono, mica si impara — , sa essere sempre attento a quello che uno dice, è da lì che arrivano le sue battute. È un improvvisatore nato”.