La stimolazione non invasiva del nervo vago dell’orecchio può rafforzare la comunicazione tra stomaco e cervello in pochi minuti. I risultati della ricerca, pubblicati sulla rinomata rivista Brain Stimulation, hanno fornito nuove opzioni di trattamento per depressione, obesità e disturbi alimentari. A dimostrarlo per la prima volta è stato un gruppo di ricerca guidato da Nils Kroemer degli ospedali universitari di Tubinga e Bonn. Il sistema nervoso assorbe gli stimoli sensoriali, li elabora e innesca reazioni come movimenti muscolari o sensazioni di dolore. Alcuni anni fa è stata identificata una rete nel cervello che è accoppiata con segnali provenienti dallo stomaco e presumibilmente influenza la sensazione umana di fame e sazietà.

Il nervo vago è responsabile del controllo di molti aspetti del comportamento umano. Questo nervo cranico collega diversi importanti sistemi di organi con il cervello e quindi supporta la trasmissione di segnali endogeni. Questi aiutano, ad esempio, nella ricerca di cibo mirata, sintonizzando il sistema di ricompensa per gli stimoli alimentari quando lo stomaco è vuoto. Ricerche precedenti hanno dimostrato che il nervo vago può regolare la digestione attraverso il cervello. Questo meccanismo è rilevante per le applicazioni terapeutiche perché il nervo vago può essere stimolato in modo non invasivo. Con un nuovo studio, il team della studentessa di dottorato Sophie Müller e del Prof. Dr. Nils Kroemer ha affrontato la domanda senza risposta su come funziona esattamente la modulazione attraverso il cervello. Il gruppo di ricerca ha combinato la stimolazione del nervo vago nell’orecchio con la registrazione simultanea dell’attivazione cerebrale tramite risonanza magnetica funzionale (MRI) e un cosiddetto elettrogastrogramma. L’elettrogastrogramma prevede il posizionamento di elettrodi – simili a un ECG – sullo stomaco per registrare i segnali dal tubo digerente. Ricerche precedenti hanno stabilito una rete gastrica nel cervello che è sincronizzata in fase con il ritmo dello stomaco, ma mancavano gli strumenti per perturbare la sua funzione.

“Abbiamo osservato che la stimolazione del nervo vago aumentava l’accoppiamento con i segnali provenienti dallo stomaco nel tronco encefalico e nel mesencefalo”, ha spiegato Kroemer. “Queste regioni sono importanti perché sono i primi bersagli del nervo vago nel cervello”. Procurarsi energia sufficiente per la sopravvivenza è fondamentale e la rete gastrica scoperta di recente può svolgere un ruolo vitale nel garantire l’omeostasi energetica a lungo termine. A sostegno di questa idea e in accordo con il percorso precedentemente stabilito per la ricompensa indotta dall’intestino, i ricercatori hanno dimostrato che la stimolazione non invasiva delle afferenze vagali nell’orecchio destro aumenta l’accoppiamento stomaco-cervello. Si tratta di una tecnica importante per studiare causalmente la funzione della rete gastrica.

Questi risultati possono consentire nuove opzioni terapeutiche. Ad esempio, il gruppo di Kroemer sta attualmente conducendo ulteriori ricerche su una possibile applicazione per la depressione, dove i cambiamenti nella comunicazione tra il corpo e il cervello sono già considerati un fattore chiave. Allo stesso modo, nell’obesità e nei disturbi alimentari, la stimolazione del nervo vago potrebbe aiutare le persone colpite a ripristinare la loro percezione dei segnali del corpo in futuro.