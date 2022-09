Fan sbigottiti all’inizio del concerto di The Weeknd a Los Angeles. Nel mezzo dell’esecuzione della sua canzone “Can’t Feel My Face“, l’artista si è dovuto fermare. Qualche minuto di assenza poi è salito sul palco dispiaciuto e ha così spiegato la situazione ai fan: “Ho appena perso la voce. Questo cosa mi uccide. Non voglio interrompere lo show, ma non posso garantirvi il concerto che vorrei darvi in questo momento”. E ancora: “Mi assicurerò che voi tutti siate risarciti in qualche modo, vi farò riavere i vostri soldi e per chi vorrà recupereremo molto presto lo spettacolo. Volevo personalmente salire sul palco e scusarmi personalmente e non farlo su Twitter o su Instagram”.

Le scuse però sono arrivate anche sui social e infatti in una stories su Instagram The Weeknd ha scritto: “La mia voce si è spenta durante la prima canzone e sono dispiaciuto. L’ho sentita andar via (la voce, ndr) e il mio cuore si è stretto. Le mie più sentite scuse ai miei fan qui. Vi prometto che mi farò perdonare con una nuova data”. Il messaggio è stato recepito dal pubblico che ha comunque compreso la situazione e in molti sui social hanno fatto gli auguri di pronta guarigione all’artista. In pochissimi hanno chiesto il rimborso dei soldi, in attesa della nuova data.