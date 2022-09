A una settimana dal loro matrimonio, Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono nuovamente tornati a Venezia, dove si sono giurati amore eterno. Questa volta sfilando sul red carpet della Mostra del cinema, abbinati in nero: lei in abito lungo con le spalle scoperte, lui in smoking senza cravatta. Tra baci e sguardi complici, la coppia ha attirato l’attenzione dei fotografi e dei più curiosi e, anche sui social, numerosi utenti li hanno definiti ‘pazzeschi’ e ‘bellissimi’.

A seguito delle nozze, la ‘Divina’ è tornata sui social, condividendo uno scatto che la ritrae di spalle mentre indossa un cappello di paglia: “Venezia… una settimana dopo e il cappello regalato da un gondoliere”, si legge nella descrizione del post. Per festeggiare i primi sette giorni dal ‘sì’, il wedding planner degli sposi, Enzo Miccio, li ha omaggiati con una storia Instagram (una foto in cui i tre sono ritratti sorridenti), condivisa anche da Matteo Giunta, il quale ha commentato: “Il nostro primo settiversario”.

