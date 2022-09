Il cast di Ballando con Le Stelle è ufficiale. Noi di FQMagazine lo avevamo anticipato: Milly Carlucci ha portato a casa (di nuovo) dei gran bei colpi. C’è poco da fare: quando si tratta di casting la conduttrice non è seconda a nessuno. Tra i ballerini anche Lorenzo Biagiarelli, chef e volto di È sempre mezzogiorno, con Antonella Clerici. Non è tutto: Biagiarelli è anche il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, immancabile giurata del programma di prima serata di RaiUno. Inutile dire che la coppia promette benissimo dal punto di vista dell’appeal tv. E ce ne ha dato un assaggio lo chef con un post, nel quale racconta del perché ha accettato e poi tira una bella frecciatina a Enrico Montesano: “Va bene, ora è ufficiale: sarò uno dei 13 concorrenti di Ballando con le Stelle. Ho accettato la proposta di Milly Carlucci per un semplice motivo: l’unica cosa che può obbligarmi a fare movimento per dieci settimane di fila è un contratto firmato con il sangue – le parole di Biagiarelli su Instagram – Non temo la fatica anche perché, essendo io un tridosato, se anche dovessi stramazzare sulla pista ci sarebbe comunque Montesano a far luce sulle vere cause del mio decesso”. Molte sono le polemiche già scoppiate riguardo alla posizione no vax di Enrico Montesano e alla sua partecipazione al programma sulla prima rete del servizio pubblico. ” In ogni caso no – ha concluso il fidanzato di Selvaggia Lucarelli – non lascerò mica È sempre mezzogiorno! Lì ci rivediamo da lunedì prossimo, anche perché Ballando e il Mezzogiorno sono perfettamente complementari: da una parte dimagrisco, dall’altra ingrasso”.

