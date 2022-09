Secondo quanto riferito da Khalid Zadran, portavoce della sicurezza della capitale afghana, il kamikaze "voleva farsi esplodere tra la folla in fila per ottenere un visto, è stato individuato e ucciso prima di arrivare al proprio obiettivo, gli spari- ha proseguito il funzionario- hanno causato l’esplosione". Il quartiere colpito, Darulaman, è stato ripetutamente teatro di attacchi in passato